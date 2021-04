Toti: "Proseguiamo spediti con i vaccini, siamo superiori alla media italiana, abbiamo le scorte e dal 19 arriveranno le prime dosi di Johnson & Johnson"

"Ringrazio i sindaci e ANCI, l'Associazione dei Comuni Italiani per la collaborazione". Con queste parole Giovanni Toti, presidente della Regione, rimarca il lavoro di équipe condotto nel delineare la curva dei contagi e stabilire che tutta la Liguria potrà tornare in zona arancione, senza differenziazione "in rosso" per le due province più a Ponente.

Toti ricorda anche che decade il divieto di utilizzo delle seconde case e delle imbarcazioni, oltre al ritorno a scuola (con alcuni necessari accorgimenti) per gli studenti delle scuole superiori.

Dopo il consueto passaggio in rassegna dei numeri, prosegue Giovanni Toti: "Siamo al 78% dei vaccini somministrati sul consegnato, stiamo crescendo, solo oggi sono oltre 12mila i vaccini somministrati. E dal 19 aprile arriveranno le prime dosi di Johnson & Johnson. In termini di vaccinazioni siamo superiori rispetto alla media italiana del 3,36% per quanto riguarda la prima dose e di oltre l'1% per la seconda dose. E una prudente politica di scorte condotta da Alisa, quando altre regioni italiane lamentano già carenze di vaccini, ci consente di proseguire speditamente".

