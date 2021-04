Loano, dichiarano di essere iscritti ad una gara per allenarsi in palestra: sanzionati dalla polizia locale

Per giustificare la loro presenza in palestra hanno affermato di essere iscritti ad una competizione nazionale che si sarebbe dovuta tenere di lì a poco in un'altra regione.

Dopo un rapido controllo, però, è risultato che la gara in questione era stata inventata: così per i quattro è scattata una multa di 400 euro a testa. Protagonisti della vicenda sono il gestore ed i tre frequentatori di una palestra di Loano.

Nei giorni scorsi gli agenti della polizia municipale hanno effettuato alcuni controlli volti a verificare il rispetto delle normative anti-Covid all'interno delle palestre cittadine.

Il Dpcm del 2 marzo 2021 aveva stabilito la chiusura di questo genere di strutture, ma agli atleti iscritti alle gare agonistiche autorizzate ed inserite nel calendario Coni è stata concessa una particolare deroga per gli allenamenti. Durante il servizio, gli uomini agli ordini dell'ispettore Francesco Canobbio hanno individuato tre persone (più il titolare) intente ad allenarsi all'interno di una palestra.

Alla richiesta di spiegazioni, i quattro hanno dichiarato di essere regolarmente iscritti ad una gara di livello nazionale e di avere dunque diritto a svolgere l'attività. Un rapido controllo di parte degli operatori, tuttavia, ha permesso di accertare la realtà dei fatti e cioè che la competizione non era presente nel calendario Coni.

Per i quattro, dunque, è scattata una sanzione da 400 euro a testa (ridotti a 280 in caso di pagamento entro cinque giorni). Un episodio simile si era verificato qualche giorno fa in una palestra del torinese.