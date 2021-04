E' stato lanciato l'allarme intorno alle 12.30 a Vado Ligure per un camion che ha preso fuoco in via Piave.

Immediato l'intervento dei vigili del fuoco per spegnere il rogo che si sarebbe innescato sotto il rimorchio del mezzo pesante.

Le operazioni si sarebbero concluse senza fortunatamente nessun ferito in pochi minuti.