Azzolina incontra in video il Ferraris-Pancaldo di Savona: "Grazie per ciò che mi avete donato"

Lucia Azzolina, parlamentare in carica del Movimento 5 Stelle, già sottosegretario all'istruzione e poi ministro della pubblica istruzione durante il Governo Conte, affida ai social network le sue emozioni dopo un incontro in streaming con gli studenti savonesi.

Racconta infatti Azzolina su Facebook: "Questa mattina ho incontrato la comunità scolastica dell’Istituto Ferraris-Pancaldo di Savona. Ho parlato con Flora, con Gabriele, con Samuel, con Nicolas, con Alice, con Diego (e con tanti altri di voi, scusatemi se non vi nomino tutti!)"

La ex-ministra traccia poi un bilancio dell'incontro odierno: "Ci siamo raccontati le emozioni e le difficoltà vissute durante la pandemia. La Dad, che ci ha tolto molto ma ci ha anche dato l’opportunità di rimanere in qualche modo “collegati”. Le insicurezze legate alla mancanza di socialità, le paure di una generazione che non vuole essere chiamata “Generazione Covid”. La speranza – come ha detto una docente - che l’emergenza dovuta al Covid possa essere comunque germinativa. La vita che rinasce a scuola".

Lucia Azzolina conclude con parole cariche di affetto verso i ragazzi: "Grazie per quello che mi avete donato stamani".