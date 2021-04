Una "sbirciatina" 50 centesimi: a Cairo un tariffario goliardico per gli "umarell"

Tempi duri per i "guardoni" dei cantieri. In un periodo alquanto complicato dal punto di vista economico, anche visionare l'avanzamento dei lavori può avere il suo costo. Soprattutto in zona arancione e gialla.

Cosi, dare una semplice "sbirciatina" può costare 50 centesimi, 5 minuti 1,50 euro e 10 minuti 2,50 euro. Il simpatico tariffario è stato appeso da ignoti lungo la recinzione che delimita i lavori per la riqualificazione di piazza della Vittoria a Cairo Montenotte.

Ma non è tutto. Sopra i cartelli viene anche spiegato che per chiedere informazioni sull'avanzamento dei lavori bisogna sborsare 10 euro. Mentre l'abbonamento stagionale costa la bellezza di 80 euro. I consigli tecnici invece, vengono accettati gratuitamente. Infine un avvertimento: in zona rossa è severamente vietato visionare il cantiere.

"Non è il 1 aprile, ma complimenti all'ideatore misterioso che stamattina ha affisso sulle recinzioni del cantiere della piazza un simpatico tariffario per i 'direttori dei lavori'" ha postato su Facebook l'assessore ai lavori pubblici Fabrizio Ghione.