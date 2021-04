Sassello, aumentano i positivi per il merendino di Pasquetta. Il sindaco: "Regole vengano rispettate da tutti"

Sono attualmente 9 le persone positive al Covid e 9 in sorveglianza attiva a Sassello.

Ad una settimana dalla comunicazione del sindaco Daniele Buschiazzo che aveva specificato che i casi sarebbero derivati da un merendino effettuato nel giorno di Pasquetta al quale avevano partecipato una quindicina di persone, sono aumentati i numeri del contagio.

"È evidente che la situazione ci ha preoccupato e ci preoccupa molto per la difficoltà e gli ostacoli posti nella ricostruzione dei contatti del fatidico 'merendino'. Da zero contagi in pochi giorni siamo arrivati a nove. Come detto più volte, stiamo attraversando una fase delicata, in cui dobbiamo fare molta attenzione per non vanificare gli sforzi di questi mesi" ha specificato il primo cittadino.

Il sindaco aveva subito informato dell'accaduto anche la Prefettura, il comando di zona dei carabinieri di Cairo Montenotte e la stazione locale di Sassello.

"Mi auguro che per il futuro le regole vengano rispettate da tutti, ma anche di avere sufficienti forze dell'ordine per poterle farle rispettare" ha continuato Daniele Buschiazzo.