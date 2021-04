Lavori su strade e autostrade, Arboscello (PD): "Nel savonese viabilità a rischio esplosione"

"Da lunedì 19 aprile, si preannunciano gravi disagi sulla rete stradale e autostradale savonese. La chiusura dei caselli autostradali nella tratta tra Spotorno e Finale Ligure in programma dal 19 aprile (per dieci giorni – in orario notturno, dalle 22 alle 5) porterà un aumento sostanziale del traffico pesante sulle strade di competenza provinciale, con conseguenti rischi di manutenzione e sicurezza, data la conformazione e la pavimentazione di strade secondarie, non adatte ad ospitare quel tipo di mezzi". Così Roberto Arboscello, consigliere regionale del Partito Democratico.

"Lungo il versante di Capo Noli, inoltre verrà posizionato un cantiere quotidiano, dalle 8 alle 18 tutti i giorni feriali, che porterà all'istituzione di un senso unico alternato fino al 15 luglio - prosegue l'esponente dem - La somma di questi cantieri che insistono in una stessa area, dimostra la necessità di una migliore programmazione e coordinamento tra i vari enti e società che gestiscono le nostre arterie viarie".

"Nonostante le rassicurazioni, sono preoccupato, perché con allentamento delle restrizioni e periodo turistico alle porte, il tema viabilità rischia di non essere più sostenibile per il nostro territorio e rischia di esplodere. Chiederò alla Regione di adottare provvedimenti immediati per monitorare i cantieri e limitare i disagi per tutti i cittadini che utilizzano quotidianamente queste strade" conclude infine Arboscello.