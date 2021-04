Savona, via al bando di gara per 10 posti al mercato civico: priorità al km zero

Sarà pubblicato nei prossimi giorni il bando di gara per la concessione di dieci posti a disposizione nel mercato civico di via Pietro Giuria a Savona.

Il comune ha come l'obiettivo il rilancio dello storico mercato e delle dieci nuovi concessioni un posto sarà riservato a persone disabili, uno per i banchi dedicati alle imprese agricole e uno al commercio equo solidale.

Per la formazione delle graduatorie verranno impiegati alcuni criteri di priorità e punteggi correlati non solo all’anzianità ma anche alla qualità dell’offerta merceologica, dei servizi offerti e delle strutture impiegate come l'impegno alla vendita di prodotti di qualità come ad esempio prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali De.Co, regionali e del Made in Italy e il servizio di prenotazione della spesa con consegna presso il posteggio o a domicilio e forme speciali di vendita (acquisti online).

Punteggio alto anche per chi presenterà progetti di allestimento degli spazi con caratteristiche di compatibilità architettonica.

La durata sarà di 12 anni che partiranno appena verranno rilasciate le concessioni.

Il comune nel 2018 aveva deciso di spostare le due pescherie al primo piano e tramite un bando dovevano essere stabilite le attività imprenditoriali che volevano occupare l'area e la terrazza con priorità alla ristorazione o produttori di articoli del territorio.

"Il mercato civico dovrà diventare un contenitore per la città e per i crocieristi -aveva spiegato l'assessore Zunato - è stata apprezzata da tutte le rappresentanze sindacali perché si tratta di un'idea vincente, di valorizzazione in una zona considerata strategica per Savona".