Come ottenere una domanda di visto per il Vietnam

Avete intenzione di fare un viaggio in Vietnam? Il Vietnam è un Paese che si è ripreso dai tristi 30 anni segnati dalla lotta per la riunificazione. Oggi è un paese radioso per i suoi habitat, i suoi siti turistici, il suo paesaggio, i suoi piatti, la sua rapida crescita economica e la sua cultura.

In altre parole, è il paese che cattura i suoi visitatori. Molte persone sono attirate da questo Paese un po' per i documentari, un po' per la lettura di giornali turistici e in tanti si chiedono come poter fare un viaggio tranquillo in questo posto fantastico. In effetti, è molto facile visitare il Vietnam, con tutte le informazioni che ci sono. Dovete solo completare le formalità amministrative e soprattutto avere il vostro visto per il Vietnam. Qual'è l'importanza del visto? La risposta è semplice.

Il visto è un documento rilasciato dalle autorità competenti di un paese. È un documento obbligatorio che deve essere conservato da uno straniero quando quest'ultimo desidera entrare in territorio straniero, in questo caso il Vietnam. La domanda di visto viene presentata tramite i servizi diplomatici (ambasciate o consolati) del paese ma ancora più semplicemente online. Il visto fornisce informazioni sui seguenti dati: l'autorità che lo ha rilasciato, la data di rilascio, la durata del soggiorno, il periodo di utilizzo del visto e il motivo della richiesta del visto.

Cos'è il visto elettronico per il Vietnam?

Al fine di alleviare le sanzioni per i viaggiatori dando loro la possibilità di completare la maggior parte delle formalità di viaggio a distanza, dal 2007 è stata attivata la Richiesta visto Vietnam elettronico per i viaggi in Vietnam. Il visto elettronico per il Vietnam è fondamentalmente un visto elettronico che viene ottenuto dal viaggiatore online. L'ottenimento del visto elettronico per il Vietnam è semplicemente condizionato scaricando il passaporto, la foto e il pagamento delle relative tasse. In sintesi, il visto elettronico per il Vietnam può essere ottenuto facilmente in breve tempo e a un costo contenuto. Qualunque sia il motivo e la durata del soggiorno, il viaggiatore dovrà comunque essere in possesso di passaporto con validità minima di 6 mesi dalla data di ingresso e prova di uscita dal Paese (biglietto di andata e ritorno).

Come si inserisce la richiesta?

A partire dal 1 ° febbraio 2017, si può ottenere un visto elettronico online per entrare in Vietnam per un tempo di viaggio non superiore a 30 giorni con ingresso singolo. Per ottenere il visto elettronico, potrete visitare il sito Web ufficiale o fare Richiesta visto Vietnam online su siti non ufficiali, che vi daranno supporto nella compilazione della richiesta stessa, applicando un piccolo supplemento per le domande di visto. Una volta sul sito, è necessario completare un questionario e includere il caricamento di un documento d'identità con foto e una copia del passaporto. Dovrete quindi effettuare un pagamento online. Il visto vi verrà inviato via e-mail entro un massimo di tre giorni lavorativi. Prima di partire per il Vietnam, dovrete stamparlo in modo da poterlo presentare all'immigrazione al vostro arrivo in territorio vietnamita in uno dei 28 porti di ingresso disponibili, sia per via aerea, terrestre o marittima.

Quali sono le condizioni per ottenere il visto elettronico per il Vietnam?

Sono disponibili due tipi di visto elettronico per il Vietnam: il visto elettronico turistico e il visto elettronico per affari. Per altri tipi di visto, dovrete contattare l'ambasciata vietnamita e determinare il visto più adatto al vostro viaggio. Alcune condizioni specifiche si applicano per una domanda di visto elettronico per il Vietnam: è fondamentale che la validità del passaporto sia maggiore di quella del visto elettronico prima del vostro arrivo in Vietnam. Il vostro viaggio non potrà superare i 30 giorni.

Quali sono nel dettaglio le informazioni ed i documenti da fornire durante la richiesta di visto elettronico per il Vietnam?

Durante la compilazione, dovrete indicare le seguenti informazioni:

Caricate una foto ritratto (formato: 4x6 cm, faccia dritta e senza occhiali)

Caricate la foto della pagina di identificazione del passaporto: dovete visualizzare l'immagine completa di questa pagina di identificazione

Nome completo (come nel passaporto)

Data di nascita

Nazionalità

Numero di passaporto

Data di entrata e uscita dal Vietnam

Numero di visto

Tipo di visto (turistico o d'affari)

Aeroporto di arrivo