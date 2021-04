Grande Liguria: "Coprifuoco fino alle 22? Inutile e dannoso, la carica virale non aumenta dopo le 23"

"Il coprifuoco fino alle 22 è inutile e dannoso in quanto pensiamo che la carica virale non aumenti dopo le 23". Cosi commenta in una nota il direttivo provinciale di Grande Liguria.

"Ora immaginare i mesi estivi cruciali per l'economia turistica dove si debba rientrare a casa con ancora il chiaro del giorno è cosa davvero assurda. Normalmente il turista resta in spiaggia fino alle 20, poi va in albergo per cenare, si cambia e intorno alle 22 esce per una passeggiata o per andare al bar ecc".

"Rientrare in albergo alle 22 o a casa e doverci restare per davvero è un colpo tremendo alla nostra economia. Quanti avranno voglia di andare in vacanza a queste condizioni?".

"Auspichiamo in un ripensamento in quanto non è più, né umano, né possibile danneggiare il comparto turismo e commercio con scelte drammaticamente assurde" conclude il direttivo provinciale di Grande Liguria.