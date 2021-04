Comitato "Nascere a Pietra": lo scorso 19 aprile audizione presso la Commissione sanità della Regione

Il giorno di lunedì 19 aprile alle ore 16, il comitato “Nascere a Pietra” è stato udito presso la II Commissione: salute e sicurezza sociale della Regione Liguria.

Il presidente del comitato Pierluca Bertuzzi, con la presenza di altri membri del direttivo tra cui Mauro Manuello e Patrizia Cantarella, in videoconferenza con numerosi dirigenti e politici della regione, ha esposto le ragioni della richiesta di riattivare al più presto il punto nascite e la struttura ostetrico/ginecologica dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

"L’intervento ha rimarcato l’opportunità di ripristinare i reparti del Santa Corona, prima della stagione turistica ormai alle porte - spiegano dal comitato - Nell'intervento del comitato, ci sono stati diversi riferimenti alle direttive, nazionali e non solo, che indicano l’importanza di mantenere attivi i reparti negli gli ospedali di livello DEA II che, come il Santa Corona, fanno da riferimento agli ospedali di livello DEA I. Ciò per mantenere la massima copertura emergenziale per un ampio territorio, in un’ottica di rete ospedaliera integrata".

"Tra i riferimenti, sono stati elencati anche il decreto ministeriale 70/2015 ed il Piano Socio Sanitario Regionale. Cui si associa il modello “Hub & spoke”, che prevede di organizzare gli ospedali non in base alla rilevanza o meno dello specifico comune in cui sono impiantati, ma in base al livello dei servizi offerti a supporto dell’intera rete ospedaliera. Soprattutto riguardo la gestione dei traumi e delle patologie tempo- dipendenti".

"Durante l’audizione, durata circa due ore, è stato anche domandato al comitato di riportare alcuni esempi di eventuali disagi dei cittadini riguardo la chiusura del reparto. Disagi che hanno riportato difficoltà logistiche e preoccupazioni per lo stato della viabilità. Il comitato è nato proprio per portare all’interno di luoghi istituzionali, come ad esempio la commissione regionale, le istanze dei cittadini collegati al comitato anche tramite le piattaforme social".

"Il gruppo Facebook 'Giù la mani dal punto nascite del Santa Corona', collegato al comitato, conta ad oggi più di seimila membri. Da parte degli uditori, tra cui i direttori di Asl 2 ed Alisa, è stata ribadita la volontà di ripristinare al più presto quanto modificato a causa della pandemia - conclude il comitato - E’ stata comunicata anche la disponibilità di Asl 2 ad approfondire nei prossimi giorni, assieme al comitato, alcune proposte che potrebbero accelerare la riapertura della struttura sanitaria dell’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, mantenendo contemporaneamente aperto il punto nascite savonese".