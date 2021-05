Punto nascite del Santa Corona, "Nascere a Pietra" scrive a Regione e Asl: "Ecco come ripartire subito"

" Mercoledì 5 Maggio, giornata internazionale delle ostetriche, il comitato 'Nascere a Pietra' ha formulato una proposta per riaprire celermente l’intero reparto nascite di Pietra Ligure, mantenendo attiva la possibilità di usufruire dell’assistenza al parto presso altri ospedali della provincia. La proposta è già stata inviata all’attenzione dell’assessore alla sanità Toti, del presidente della commissione sanità Brunetto e al direttore generale ASL2 Prioli ". Così, attraverso una nota stampa, il comitato "Nascere a Pietra", costituitosi per sollecitare la riapertura del reparto Ginecologia, Ostetricia e Neonatologia, nonché il pronto soccorso ostetrico dell’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

"Nella sostanza si potrebbe ovviare alla temporanea carenza di medici ginecologi, in attesa di esser colmata con i bandi di concorso già deliberati, usufruendo del modello organizzativo 'Midwifery Units' - spiegano dal comitato - Questo modello organizzativo è riconosciuto dal Ministero della Salute ed è applicato in diversi contesti, sia italiani che esteri. Il modello organizzativo 'Midwifery Units Alongside' consiste nella possibilità di aprire strutture per le gravidanze a basso rischio, gestite in prevalenza da ostetriche, presso gli ospedali. A queste strutture il 'Comitato Nascere a Pietra', suggerisce di affiancare anche la disponibilità dedicata di una guardia medica ginecologica in reperibilità o ancor meglio in presenza h24, su turni".