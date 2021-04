Covid, un grande hub vaccinale a Cairo? Il progetto potrebbe prendere piede in tempi brevi

Un grande hub vaccinale a Carnovale, frazione del comune di Cairo Montenotte? Il progetto è ancora in via embrionale, ma sta procedendo in fretta. Le aree in questione sarebbero messe a disposizione dalla Sunrise, l'azienda medicale oltre ad avere la licenza ministeriale per lo stoccaggio dei farmaci, disporrebbe anche di un frigorifero idoneo per la conservazione dei vaccini anti-Covid.

Secondo quanto riferito, oggi sarebbe in programma un sopralluogo da parte dall'Asl. Tale progetto avrebbe come base la collaborazione tra i fratelli Sambin, il gruppo imprenditoriale della Sunrise, l'Unione Industriale, la lega delle cooperative e Confcommercio. Il tutto sotto l'attenta regia da parte della Regione, che assieme ad Asl, è alla ricerca di siti attrezzati per la conservazione dei vaccini Pfizer e Moderna, gli unici al momento ritenuti idonei per la somministrazione agli under 60.

In attesa di capire chi somministrerà eventualmente le dosi, anche il comune di Cairo e l'associazione AVO sarebbero pronti ad appoggiare tale progetto.