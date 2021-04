Alassio, aspettando la zona gialla un primo assaggio di primavera sulle spiagge (FOTO)

Temperature pienamente primaverili, il ritorno alla zona gialla e alle relative riaperture, seppur parziali, sempre più vicino. Oltre ovviamente alla giornata di festa del 25 aprile.

Con questi ingredienti le spiagge di Alassio sono tornate ad animarsi, tra appassionati di tintarella che non vogliono perdersi un minuto di abbronzatura per sfoggiare già dall'esordio dell'estate un colorito invidiabile e famiglie che ne hanno approfittato per una passeggiata all'aria aperta.

E con la possibilità di raggiungere le seconde case, ecco dal tardo pomeriggio anche i primi rallentamenti sulla A10 in direzione Genova, specialmente nei pressi di Finale.