Loano, le Maldive dietro l’angolo nel sensazionale scatto del fotografo Andrea Bolla

“Per arrivare al giorno non c’è altra via che la notte”: disse Khalil Gibran e, quando si guarda l’alba sul mare c’è un qualcosa di magico e surreale. Lo sanno bene in quei paesi tropicali, dove si dice che non ci sia un’aurora uguale all’altra.

Ma per godersi questo spettacolo, non c’è bisogno di volare dall’altra parte del mondo. Le Maldive dietro l’angolo le ha scoperte il fotografo Andrea Bolla, che più volte si è cimentato nel ritrarre il sorgere del sole a Loano.

Via via che ci si avvicina all’alba, il cielo inizia a colorarsi di rosa, colore tenue che si contrappone al nero delle nubi, dell’acqua e delle palme. Un gabbiano che vola sul mare, il sole che a fatica cerca di superare l’orizzonte per issarsi nel cielo e dominare anche il nuovo giorno.La città a breve si sveglierà: i profili scuri delle case lasceranno il posto alla luce che le colorerà di bianco, giallo e rosa. Il caffè sarà pronto ad uscire dalla caffettiera e un’altra giornata di lavoro, saluti e sorrisi riprenderà a nascere.