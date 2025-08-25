Scoppia la lite in spiaggia, bagnino aggredisce anche gli agenti: trovato positivo ad alcool e stupefacenti, denunciato

Nella giornata di ieri, domenica 24 agosto, gli agenti della Polizia Locale sono intervenuti a Finalpia per sedare un violento alterco scoppiato su un tratto di spiaggia. Protagonisti della vicenda un assistente bagnanti e un gruppo di persone presenti sull’arenile finalese.

Secondo quanto accertato, il più esagitato durante la lite è risultato essere proprio il bagnino, che non ha esitato a rivolgere pesanti insulti anche agli agenti intervenuti sul posto. Un comportamento che ha insospettito la polizia, inducendo gli operatori a sottoporre l’uomo ad accertamenti non invasivi.

Dai controlli è emerso che l’assistente bagnanti si trovava in stato di ebbrezza ed era positivo anche agli stupefacenti. Per garantire la sicurezza dei bagnanti, è stata disposta l’immediata sostituzione dell’uomo sul trespolo con altro personale.

Il bagnino è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per violenza privata e minacce, con l’eventualità che le ipotesi di reato possano ampliarsi qualora i privati coinvolti decidessero di sporgere querela.

Oltre alla Procura della Repubblica, dei fatti sono stati informati anche la Guardia Costiera e il datore di lavoro dell’assistente bagnanti.