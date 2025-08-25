 / Cronaca

25 agosto 2025

Albenga, scooter a terra in località Campochiesa: giovane in codice rosso

L'incidente si è verificato poco prima delle 8 lungo la Sp 3. Sul posto la Croce Bianca, l'automedica e la polizia stradale

Questa mattina, poco prima delle 8, un giovane è rimasto coinvolto in un incidente lungo la Sp 3, in località Campochiesa ad Albenga. Per motivi ancora da chiarire, il ragazzo è caduto dallo scooter su cui viaggiava.

Immediato l’intervento dei soccorsi: la centrale operativa del 118 ha inviato la Croce Bianca di Albenga, l’automedica e la polizia stradale per i rilievi del caso. 

Il giovane è stato trasportato in codice rosso, intubato, al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

