Savona, il Vescovo convoca una veglia di pace il 6 settembre in Piazza Sisto

Una lettera con al centro l'organizzazione di una veglia di pace in Piazza Sisto contro tutte le guerre.

Ad inviarla il Vescovo della Diocesi di Savona-Noli Calogero Marino che ha annunciato che verrà svolta il prossimo 6 settembre.

Carissimi fratelli e sorelle nel Signore, i tempi sono difficili, e il demone della guerra sembra invincibile. Ma quanti credono nel Dio della pace non cedono alla rassegnazione e accolgono con convinzione l'invito più volte espresso da Papa Francesco a diventare tutti 'artigiani di pace'. Invito ripreso da Papa Leone, incontrando i Vescovi italiani: 'Auspico - diceva il 17 giugno - che ogni diocesi possa promuovere percorsi di educazione alla nonviolenza, progetti di accoglienza che trasformino la paura dell'altro in opportunità di incontro'; perchè 'la pace non è un'utopia spirituale: è una via umile, fatta di gesti quotidiani, che intreccia pazienza e coraggio, ascolto e azione' - scrive il Vescovo -

Il tema della pace, che è dono di Dio e impegno responsabile di ciascuno, sarà il filo d'oro che unificherà le proposte formative diocesane in quest'anno, a partire dalla Scuola della parola. Ma l'urgenza ci chiama prima del previsto, e mi sento in dovere di convocare una Veglia per la pace, che si terrà sabato 6 settembre dalle 20 alle 21, in Piazza Sisto, a Savona. Sarà un tempo di riflessione, di preghiera e di digiuno. Invito tutti Voi, che in questa domenica spezzate nelle vostre Parrocchie il pane dell'Eucaristia; ma oso invitare anche i cristiani delle altre Chiese e comunità, e quanti, credenti e non credenti, cercano un senso alto e nobile per la propria vita e vogliono impegnarsi per la giustizia e la pace".

La lettera verrà letta in tutte le messe di domenica 31 agosto.