Caso di Usutu Virus in un turista che ha soggiornato a Loano, disposto un intervento straordinario di disinfestazione

A seguito di una segnalazione trasmessa da Asl 2 Savonese relativa a un caso di arbovirosi da Usutu Virus riscontrato in una persona asintomatica che ha soggiornato a Loano tra il 31 luglio e il 2 agosto, il Comune ha disposto, in via esclusivamente prudenziale, un intervento straordinario di disinfestazione adulticida e larvicida contro la zanzara comune.

Il trattamento sarà effettuato da una ditta specializzata incaricata da Azienda Tutela della Salute Liguria (ATS Liguria) dalle 4 alle 6 di martedì 25 agosto.

Le operazioni interesseranno: via Olivette, lato levante; lungomare Marconi, lato levante; piazza Mazzini; l’area antistante la stazione ferroviaria.

Durante il trattamento i residenti e i titolari delle attività presenti nell’area interessata dovranno tenere chiuse porte e finestre, ritirare la biancheria stesa all’esterno, ricoverare in casa gli animali domestici e proteggere ciotole, abbeveratoi ed eventuali ricoveri esterni.

Dovranno inoltre essere ritirati o protetti mobili e giochi per bambini lasciati all’aperto. Si raccomanda di non sostare all’esterno durante lo svolgimento delle operazioni.

“L’intervento ha carattere prudenziale, circoscritto e preventivo – spiegano il sindaco Luca Lettieri e l'assessore all'ambiente Giovanni Battista Cepollina – La segnalazione riguarda una persona che ha soggiornato temporaneamente a Loano e non consente di stabilire che l’infezione sia avvenuta sul territorio comunale. L’ordinanza precisa inoltre che il rischio di trasmissione locale è remoto”.

L’amministrazione comunale invita pertanto cittadini e operatori economici “alla collaborazione e al rispetto delle semplici precauzioni indicate, senza allarmismi”.