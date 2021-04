Savona, proseguono le vaccinazioni 65-69 anni in via Brilla: “Molti hanno capito l’importanza del vaccino”

240 vaccinazioni al giorno e una programmazione che rispetto alle prime settimane di attivazione sta avendo un ritmo particolarmente preciso e minuzioso.

Nell’asilo di via Brilla a Savona da lunedì scorso erano ripartite le vaccinazioni con i recuperi delle prenotazioni saltate in seguito al cambio del piano della vaccinazione anti Covid e alla sospensione a metà marzo del vaccino Astrazeneca e da mercoledì erano iniziate le somministrazioni nella fascia d’età 65-69 anni.

I medici di famiglia somministrano il siero in collaborazione con il personale della Asl2 dividendosi in due turni di quattro ore ciascuno. Le aree, al piano terra (l’ingresso è dal portone di via Nizza e l’uscita in via Brilla) continuano ad essere separate dall’ingresso delle classi dell’asilo presenti al primo piano.

“È importante che ci sia molta meno preoccupazione da parte dei pazienti per il vaccino Astrazeneca - spiega un medico presente nell’hub - ora però prenotandosi da soli sul portale possono sceglierlo se farlo o no anche se l’affluenza mi sembra tale che in molti hanno capito l’importanza del vaccino. Non ci sono neanche più problemi agli ingressi perché sono scaglionati, così facendo risulta esserci meno afflusso e ressa”.

“Voglio complimentarmi per l’organizzazione perché eravamo in anticipo di mezz’ora e ci hanno accolto subito senza attesa. Sono stati tutti gentilissimi sia per la compilazione dei moduli che poi tutti i medici e addetti presenti nel centro” dice una coppia che si è vaccinata oggi.

Sulle date per le prenotazioni, si registrano però rispetto a Genova dove i pazienti vengono vaccinati molto spesso il giorno successivo la richiesta (i centri sono sicuramente più ampi nel comune capoluogo di regione), attese che vanno dai 10 ai 15 giorni.