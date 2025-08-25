Savona, l’Istituto Don Gallo avrà 5 prime classi. Gli insegnanti: "Grazie a chi ha reso possibile questo risultato"

"La buona notizia che aspettavamo è arrivata: l’Istituto Don Gallo avrà 5 classi prime. Un risultato importante, che permetterà di distribuire gli alunni in modo equilibrato, rispettando il più possibile le scelte e le preferenze espresse al momento dell’iscrizione. Soprattutto, ci consentirà di affrontare con serenità il nuovo anno scolastico, offrendo maggiore attenzione a chi ne ha più bisogno. Questo traguardo ci dà la possibilità di lavorare al meglio, con passione e impegno, per trasformare la scuola non in un semplice luogo dove si trascorrono sei ore al giorno, ma in una vera comunità educante: uno spazio in cui crescere, confrontarsi e diventare cittadini attivi e responsabili". Inizia cosi la lettera aperta inviata alla nostra redazione dagli insegnanti del comprensivo I Don Gallo di Savona.

"Volevamo tributare un doveroso e sentito ringraziamento agli artefici e a chi ha contribuito al raggiungimento di questo risultato. L’Ufficio Scolastico Provinciale di Savona che, recependo le nostre preoccupazioni, è riuscito a reperire le risorse necessarie alla creazione della quinta sezione. Il Comune di Savona, cui ci eravamo rivolti nella nostra lettera aperta che si è immediatamente attivato grazie all’impegno dell’assessore Di Padova (a lei va il nostro più caloroso abbraccio in questo momento di difficoltà) e di numerosi consiglieri che si sono interessati e hanno seguito la vicenda. Gli organi di stampa che hanno dato ampio risalto alla nostra richiesta promuovendo di fatto la risoluzione del problema grazie alla creazione di una vasta manifestazione di solidarietà e di vicinanza da parte della cittadinanza. I partiti politici e i sindacati che ci hanno manifestato solidarietà e vicinanza condividendo le nostre riflessioni. Le associazioni, come il doposcuola di Villapiana che si sono attivate immediatamente per testimoniarci il loro sostegno".

"Un grazie infine alla nostra Dirigente che ha sempre creduto nel progetto di inclusività che abbiamo portato avanti in questi anni e che continueremo a sviluppare. Da parte nostra la fiducia che ci è stata accordata ci porta a rinnovare l’impegno sino a qui profuso moltiplicando le energie con ancora maggiore entusiasmo. Grazie di cuore a tutti e buon anno scolastico", concludono gli insegnanti del Don Gallo.