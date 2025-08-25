Albenga, il Ppi resta aperto h24 fino al 31 agosto? Cangiano: “Mi aspetto h24 per tutto l’anno”

Non c’è ancora l’ufficialità, ma sembrerebbe che il Punto di primo intervento dell’ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga continui a funzionare h24 almeno fino al 31 agosto, nonostante il sito ufficiale di Asl2 riporti ancora come termine il 24.

Il prolungamento del servizio da h12 a h24, operativo dal 10 luglio al 24 agosto, avrebbe registrato numeri importanti, sebbene ancora non siano stati presentati i dati ufficiali, confermando l’utilità del servizio anche nelle ore notturne, seppure ad oggi limitato ai pazienti in autopresentazione e non alle ambulanze.

Il presidente della Commissione Sanità del Comune di Albenga Giorgio Cangiano commenta: “Spero che questo mese e mezzo di attività non venga interpretato solo come un test. L’utilità del Punto di primo intervento è evidente: è un presidio necessario per tutto il comprensorio e serve ad alleggerire la pressione sul Dea di secondo livello del Santa Corona. Se anche le ambulanze potessero trasportare pazienti ad Albenga, si raggiungerebbe pienamente questo obiettivo. Occorre avviare al più presto un percorso che consenta al servizio di lavorare al meglio, con personale adeguato nel numero e nelle prestazioni. Dopo tutto quello che è stato detto, mi aspetto che si arrivi a un’apertura h24 per 365 giorni l’anno”.

A sostegno della stabilizzazione, il 24 luglio il Consiglio regionale aveva approvato all’unanimità un ordine del giorno del consigliere Jan Casella (Alleanza Verdi e Sinistra) per rendere permanente il servizio h24 ad Albenga.

Intanto Asl2 segnala che a Ferragosto i Pronto soccorso di Savona e Pietra Ligure hanno sfiorato, e in alcuni giorni superato, i 200 accessi quotidiani, segno della forte pressione sulla rete provinciale.