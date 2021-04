Gli schieramenti "Aria Nuova per Albenga" e "Solo per Albenga" chiedono nuove aree cani

"Sarebbe davvero bello se ad Albenga si realizzassero nuove aree cani": a chiederlo sono le due liste Aria Nuova per Albenga e Solo per Albenga attraverso il portavoce Saverio Gaglioti.

Spiega Gaglioti: "Finalmente le persone si stanno prendendo cura degli animali e soprattutto dei cani, molto più fedeli all’uomo di qualsiasi essere vivente; è per questo che chiediamo all’amministrazione di farsi carico del problema realizzando delle nuove aree cani nella zona foce / mare nella località Vadino e nella frazione Leca d’Albenga dove in continuazione i cittadini ci fanno richiesta di avere un luogo dove poter portare i cani evitando anche di vedere le nostre strade e i marciapiedi con escrementi".

Prosegue il portavoce dei due schieramenti: "Sarebbe una bella risposta per la città che oltre a giovare alla salute degli animali ne avrebbe un tornaconto dal punto di vista della pulizia. Sappiamo che amministrare non è facile sopratrutto in questo periodo, ma proprio attraverso queste cose potremmo aiutare i nostri cittadini.

Chiederemo al nostro rappresentante in Consiglio Comunale Diego Distilo di poter portare in approvazione un ordine del giorno che impegni l’amministrazione a realizzare questo bellissimo progetto sperando che sia condiviso da tutto il Consiglio Comunale.

La nostra non è una questione politica ma vivendo in mezzo alla gente dobbiamo farci carico delle richieste che ci vengono giornalmente poste in attenzione. Ringraziamo in anticipo l’amministrazione sperando che si occupi anche di questo problema", conclude Gaglioti .