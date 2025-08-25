Cosseria avrà un micro nido: attese le ultime autorizzazioni

Sta per nascere qualcosa di speciale nel comune di Cosseria: l’apertura di un micro nido comunale, dedicato ai bambini dai 1 ai 3 anni. Il servizio partirà a breve, non appena saranno completate le ultime autorizzazioni.

La struttura offrirà un ambiente completamente rinnovato, progettato per garantire spazi sicuri e stimolanti. Il personale qualificato accompagnerà i bambini in un percorso educativo su misura, tra giochi, coccole e attività pensate per favorire la crescita e lo sviluppo di ciascun piccolo.

"Stiamo aspettando l’ok di Alisa, ma dovremmo partire a breve. Abbiamo realizzato alcuni lavori per offrire un servizio in più alla comunità. La struttura è stata ricavata all’interno del plesso dove già si trova la scuola materna. Stiamo inoltre lavorando per introdurre dei bonus asilo, che andrebbero ad aggiungersi a quelli già previsti dallo Stato. Si tratta quindi di una bella opportunità per le famiglia", spiega il sindaco Roberto Molinaro.

Il Comune invita le famiglie a consultare il sito internet e la pagina Facebook ufficiale per tutte le informazioni relative alle iscrizioni, alle modalità di accesso e ai documenti necessari. Con questa struttura, Cosseria si prepara a offrire ai suoi più piccoli un luogo che sarà al contempo casa, famiglia, gioco e futuro.