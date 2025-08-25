Punto di Primo Intervento di Albenga: apertura h24 estesa sino al 31 agosto

"La Direzione di Asl 2 comunica che il Punto di Primo Intervento di Albenga rimarrà aperto sulle 24 ore sino al 31 agosto". Si apre con queste parole la nota stampa diffusa dall'azienda sanitaria savonese sul Punto di Primo Intervento di Albenga.

"Il servizio è stato attivato il 15 luglio con previsione di sospensione notturna dal 24 agosto - si legge ancora nella nota - L’iniziativa rientra nel programma di rimodulazione dei servizi sanitari implementati da Asl 2 per affrontare il periodo di massima affluenza turistica".

L'azienda sanitaria ha poi fornito alcuni dati: "Dal 15 luglio al 24 agosto sono stati presi in carico 2664 pazienti con patologie, prevalentemente, a bassa complessità".

"Si ricorda che il Punto di Primo Intervento è dedicato a disturbi di salute acuti ma di lieve o moderata entità; per problemi più severi è sempre consigliato rivolgersi ai Pronto Soccorso di Pietra Ligure e Savona" concludono dall'Asl 2.