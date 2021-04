Incontro Confcommercio-ANAS: "Ottenuto svolgimento lavori di viabilità in 15 giorni anziché in un mese"

Annuncia Lorenza Giudice, Vice Vicario di Confcommercio: "Oggi si è tenuto l’incontro con ANAS e tutti gli Enti coinvolti per confrontare la pianificazione e le valutazioni nel merito di alcuni interventi strettamente necessari sul nostro territorio per motivi di sicurezza. La condivisione sull’intervento è stata unanime seppur con le dovute considerazioni.

I lavori grazie alla volontà e all’organizzazione si svolgeranno non più in un mese ma in 15 giorni con tre turni di lavoro H24. Confcommercio ritiene la pianificazione adatta al momento e di impossibile slittamento visto il rischio grave che potrebbe verificarsi.

L’ipotesi di rinviare ad ottobre rispetto al 17 maggio è risultato incoerente. A fronte di quanto già ampiamente comunicato nelle interviste che hanno anticipato questo incontro, Confcommercio si è soffermata sull’importanza delle vie di collegamento non autostradale che uniscono la Liguria con il Piemonte, quale capitale turistico, economico, naturalistico. Ha ricordato quanto la fragilità del territorio di Ponente, abbia già flagellato l’economia con frane e mareggiate, si è apertamente schierata per l’abolizione del traffico dei mezzi pesanti, seppur da valutare in un successivo incontro, ha altresì proposto un dialogo con le Autostrade per alleggerire il flusso da Masone verso il Ponente, protagonista assoluto degli strozzamenti nei fine settimana.

Non in ultimo che la segnalazione della chiusura avvenga in modo efficace e chiaro, non solo nell’immediata vicinanza del sito ma anche a valle per evitare disagi già visti in autostrada. Anas ha garantito l’ultimazione dell’intervento entro e non oltre il primo giugno, attendiamo fiduciosi, chiediamo però che lo smantellamento del cantiere non perduri oltre lo stretto necessario al fine di evitare ulteriori ingombri e degradi".