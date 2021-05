Villanova d'Albenga, tragico schianto sull'Aurelia bis: due persone perdono la vita

Tragico schianto nella serata sull'Aurelia bis all'altezza di Villanova d'Albenga dove, a seguito di uno scontro che avrebbe visto coinvolti tre mezzi, due persone hanno perso la vita, mentre una terza è stata trasportata in codice rosso al Santa Corona di Pietra Ligure.

L'episodio si è verificato intorno alle 22.30 per cause ancora da chiarire sulle quali stanno investigando gli agenti della Polizia Stradale e della Polizia di Stato del comando di Alassio.

Sul posto i volontari della Croce Bianca villanovese e di quella albenganese col supporto di due automediche Sierra, oltre ai Vigili del fuoco del distaccamento di Albenga.

Ancora ignota, oltre alla dinamica, anche l'identità delle due vittime. Una quarta persona coinvolta, seppur in maniera lieve, sarebbe poi l'autista del terzo mezzo.

Il traffico sulla statale è stato interrotto per consentire l'intervento dei soccorritori e la messa in sicurezza del tratto interessato, oltre a fornire agli agenti il margine necessario per effettuare i rilievi del caso.