Borghetto S. Spirito: domenica 9 maggio il Trofeo Rosa dei Venti con la nazionale olimpica di tiro con l’arco

Saranno presenti molti atleti della nazionale olimpica, arcieri del calibro di David Pasqualucci, Oro mondiale 2017 a squadra, Oro europeo 2017 a squadra e individuale, Oro italiano 2019 e 2020 indoor. Tatiana Andreoli, oro europeo, astro nascente della nazionale italiana che ha stabilito il record italiano, uguagliando quello europeo sulle 60 frecce a 18 metri. Oltre ad altri olimpionici come Simone Guerra, Yuri Belli, Karen Hervat e Alessandro Paoli solo per citarne alcuni.

Per FITARCO saranno presenti il presidente regionale e il presidente nazionale Mario Scarzella oltre al consigliere nazionale Enrico Rebagliati, per il CONI sarà presente il presidente regionale Antonio Micillo ed è annunciata anche la presenza del presidente nazionale Giovanni Malagò.

“Ringrazio l’Associazione Arcieri di Borghetto e Vivi Borghetto per aver organizzato, con la collaborazione dell’assessore allo Sport Celeste Lo Presti, un trofeo di altissimo livello di uno sport nobile - dichiara il sindaco Giancarlo Canepa - La voglia di ripartire è veramente tanta e spero che questo evento, che si svolgerà nel rispetto delle regole anti covid, possa essere di buon auspicio per avviare positivamente la stagione turistica. Un caloroso ringraziamento anche a tutti gli sponsor che, nonostante il periodo di grande difficoltà per le attività economiche, non hanno fatto mancare il loro prezioso supporto”.

”Si avvicina la data della prima edizione del Trofeo Rosa dei Venti. Si tratta di un evento sportivo di rilevanza, realizzato con impegno e sinergia tra le associazioni co-organizzatrici, con la collaborazione dell'amministrazione comunale - aggiunge l’assessore allo Sport Celeste Lo Presti - Borghetto fa parte dell'European Community of Sport, cui obiettivo è la promozione delle attività sportive attraverso il turismo. Il nostro augurio è quello che tale evento possa diventare un simbolo di ripartenza per tutte le categorie maggiormente danneggiate a causa della pandemia. Ringrazio gli organizzatori e tutte le attività locali e non, che nonostante il periodo difficile hanno voluto contribuire in qualità di sponsor per la realizzazione dell'evento. È meraviglioso poter vedere come il mondo dello sport, del turismo e del commercio sappiano fare squadra, soprattutto nei momenti di difficoltà".