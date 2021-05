La Filippa racconta la sua esperienza di discarica sostenibile a TeleRadioPace TV

Venerdì 30 aprile, La Filippa è stata protagonista di un servizio all’interno della terza puntata de “Il Pianeta che Speriamo”. Una trasmissione che va in onda su TeleRadioPace TV, l’emittente delle diocesi liguri, e che è stata ideata in vista della 49° Settimana sociale dei cattolici italiani, dedicata al tema ambientale e al cambiamento epocale che ci aspetta. Non a caso si svolgerà simbolicamente a Taranto.

“Quella delle diocesi liguri e di TeleRadioPace, è un’iniziativa importante e virtuosa e il programma tocca temi a noi cari, come quelli dell’economia circolare, della sussidiarietà e dei beni comuni. Abbiamo apprezzato non solo i contenuti che, in questo momento così difficile infondono speranza e visione di futuro, ma anche la serietà e la professionalità del lavoro giornalistico - commentano dall'azienda - Per questo abbiamo ritenuto importante condividere la nostra esperienza per fare circolare la cultura della sostenibilità insieme ai valori etici e sociali che ci contraddistinguono. Nel servizio abbiamo avuto modo di raccontare la nostra storia e il suo funzionamento, spiegando nei dettagli perché, rispetto all’idea che spesso si ha di una discarica, La Filippa è un’altra cosa".

Attraverso le immagini e le parole il servizio è riuscito a rappresentare la realtà de La Filippa e il suo contributo indispensabile alla corretta gestione dei rifiuti secondo i principi dell’economia circolare per la tutela dell’ambiente e il risparmio di risorse naturali.

È possibile recuperare l’intera puntata su YouTube così da poter ascoltare anche le altre esperienze liguri che sono state raccontate.