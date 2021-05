Meno 'barriere Covid' in Liguria: attiva l'ordinanza col 'green pass' regionale

In attesa delle decisioni ufficiali del Governo, entra in vigore quest'oggi, 7 maggio, la nuova ordinanza regionale che definisce i documenti validi come "Certificazione verde Covid-19" , che permette alle persone di spostarsi, in entrata e in uscita, tra le regioni in zona rossa o arancione, come previsto dal decreto legge del 22 aprile 2021.

I documenti, in formato cartaceo o digitale, validi a questo fine sono quelli che attestino l'avvenuto completamento del ciclo vaccinale (rilasciato su richiesta dell'utente dalla struttura che effettua la vaccinazione), l'avvenuta guarigione dal Covid-19 (rilasciato dalla struttura presso cui è avvenuto il ricovero, dalla Asl di riferimento, dai medici di medicina generale) o il risultato negativo al test molecolare o antigenico rapido (rilasciato dalle strutture sanitarie pubbliche o private autorizzate, dalle farmacie che effettuano test, dal medico di medicina generale che eroga il test).

In quest'ultimo caso la validità sarà per 48 ore dall'effettuazione del tampone, mentre nei due casi precedenti il via libera avrà validità per sei mesi, dalla conclusione del ciclo vaccinale o dell'isolamento.

Insomma, una sorta di anticipo di quello che sarà il "green pass" valido fino a quando "il Governo attiverà la piattaforma nazionale DGC (Digital Green Certificate) sulla quale poi verrà trasferita digitalmente la documentazione regionale", come aveva affermato il presidente Toti nei giorni scorsi annunciando il provvedimento, "indispensabile per garantire libertà di movimento tra regioni in assoluta sicurezza ai nostri cittadini".