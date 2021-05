Elezioni 2021, "Balestrino Rinasce" si presenta: "Nuova vita al nostro territorio, da troppi anni reso immobile da amministrazioni sorde ai reali bisogni"

"'Balestrino Rinasce' viene costituita per dare nuova vita al nostro territorio, da troppi anni reso immobile da amministrazioni sorde ai reali bisogni del territorio e dei residenti. Il simbolo di questa lista racchiude nel cerchio la fenice, simbolo di rinascita per antonomasia, e il castello, simbolo della forza del paese. Proprio come la fenice intendiamo far rinascere il nostro territorio, le sue frazioni, i suoi paesaggi".

Così, attraverso la propria pagina Facebook, la lista 'Balestrino Rinasce' annuncia la propria costituzione in vista delle prossime elezioni comunali che si terranno nel paese dell'entroterra loanese.

Candidato alla poltrona di prima cittadino sarà Massimiliano Zunino, agente della Polizia Locale di Borghetto Santo Spirito.