Finale: a 89 anni si spegne Mauro Cresci, storico capitano della squadra di calcio promossa in Serie D

Mauro Cresci insieme al tecnico Pietro Buttu il giorno della festa per il ritorno dei giallorossi in Serie D (foto di Matteo Pelucchi)

Giornata di lutto per la comunità finalese che saluta, all'età di 89 anni, Mauro Cresci, volto conosciuto per i suoi trascorsi nella locale quadra di calcio.

"Ora che la giovane compagine giallorossoblu sta scrivendo, in questo particolare campionato di Eccellenza, una pagina memorabile della propria storia, nel segno della sempre portante politica di sviluppo del Settore Giovanile, proprio un pezzo della nostra memoria ci lascia" si legge sul sito della società del presidente Candido Cappa.

"Tutta la famiglia del Finale Calcio si stringe intorno alla famiglia Cresci per la scomparsa del caro Mauro, capitano e bandiera della squadra che nella stagione ’59/’60 conquistò la vittoria del campionato ligure di Prima Divisione nel girone di Ponente - ricordano dalla società giallorossoblu - con 54 punti staccando l’Albenga aggiudicandosi anche il titolo di campione regionale e qualificandosi poi per le semifinali dell’allora Campionato Italiano Dilettanti come una delle due rappresentanti del gruppo Nord, classificandosi terzo nelle finali di Rimini".

"L’attaccamento ai colori della sua città - si legge ancora sul portale - venne mostrato quando, pur di fronte alle difficoltà economiche nell’affrontare il campionato nazionale, scelse di rimanere alla guida dei suoi compagni. Una volta conclusa la carriera di calciatore, nella quale collezionò 97 presenze, si dedicò a quella di allenatore del nostro Settore Giovanile".

Mauro lascia la moglie Franca, il figlio Mirko, dirigente del Borgio Verezzi, la nuora e i nipoti Federico, anch'egli volto conosciuto sui campi dilettantistici savonesi, e Maddalena.

I funerali si terranno mercoledì 12 maggio alle 15.15 nella Basilica di San Giovanni Battista in Finalmarina dove quest'oggi, martedì 11, sarà recitato il Santo Rosario alle 17.30.