Varazze, cadono pietre dalla scarpata: chiuso un tratto del Lungomare Europa (FOTO)

" È stato necessario chiudere temporaneamente un tratto di Lungomare Europa a causa della caduta di materiale dal versante. Sono già stati effettuati i primi accertamenti dai tecnici e si è ritenuto di dover chiudere temporaneamente il passaggio per non incorrere nel rischio che altro materiale potesse colpire le persone che dovessero passare sul tracciato ". Così Luigi Pierfederici, vicesindaco reggente di Varazze.

"Sono già stati programmati interventi di pulizia della scarpata per verificarne ulteriormente lo stato - prosegue Pierfederici - Il tratto interessato è nella zona terminale del tracciato prima dell'ultima galleria che separa Varazze da Cogoleto. Al momento non è ancora possibile avere informazioni più precise sulla durata della chiusura del tratto ma saranno comunicate appena disponibili con l'impegno di effettuare la riapertura il prima possibile. È molto rischioso non rispettare la chiusura quindi massima attenzione e rispetto dei divieti!".