Varazze, frana sul lungomare Europa, via al posizionamento dei blocchi in cemento

Questa mattina è iniziata la posa dei blocchi di cemento che consentirà di riaprire in sicurezza il tratto di Lungomare Europa a Varazze interrotto dalla caduta di materiale che si era verificato la settimana scorsa.

"La scarpata è già stata ripulita nei giorni scorsi ma sarà necessario intervenire con una sistemazione definitiva. Grazie alla realizzazione della barriera in blocchi in cemento il passaggio sarà garantito in sicurezza sino alla realizzazione delle opere definitive" ha spiegato il vicesindaco reggente Luigi Pierfederici.

"Stiamo lavorando per riaprire il tracciato prima del prossimo fine settimana. Grazie ai tecnici del Comune ed al personale operativo per l'impiego profuso per riaprire il tracciato in sicurezza nel più breve tempo possibile" ha continuato Pierfederici.