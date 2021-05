Caos viabilità, Lista Sansa: "Via Autostrade immediatamente"

"La Liguria va in pezzi. Bisogna immediatamente stabilire le responsabilità e prepararci ad affrontare il futuro. Perché il disastro delle infrastrutture rischia di minare la vita sociale ed economica: dalle industrie, al turismo" commenta in una nota la Lista Sansa.



"Ma soprattutto rischia di uccidere ancora. Dopo il crollo del ponte Morandi, dopo l'indecente gestione della manutenzione autostradale scopriamo che ci sono ponti che rischiano di crollare e che non garantiscono la sicurezza delle persone".



"Chiediamo cosa deve succedere di più per togliere immediatamente la concessione ad Autostrade - conclude - Ci chiediamo se nemmeno di fronte a questa situa il concessionario non possa essere immediatamente estromesso senza penali.Autostrade oscilla tra non avere fatto niente prima e una estrema ansiosa confusione nella programmazione e nella pianificazione degli interventi per fare fronte a ritardi gravissimi e colpevoli"