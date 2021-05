A Varazze un nuovo punto vaccinale gestito dalla Farmacia Angelini

Giovedì 6 maggio 2021 a Varazze, presso i locali dell’Avis, in via Carducci n.11, è stato inaugurato il Punto Vaccinale Territoriale (PVT), per la vaccinazione AstraZeneca, gestito della Farmacia Angelini in collaborazione con il Comune, il locale centro AVIS e i Volontari della Protezione Civile “A. Fazio” di Varazze

Il Punto Vaccinale è operativo tutti i mercoledì e giovedì e possono essere vaccinati le persone dai 60 ai 79 anni (esclusi i soggetti ultra vulnerabili).

Si prenota online attraverso il sito https://www.prenotovaccino.regione.liguria.it/ o in tutte le farmacie della ASL2 "Savonese".