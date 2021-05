Bastia d'Albenga, la comunità islamica celebra la fine del Ramadan (FOTO)

Quest'anno la preghiera festosa di fine Ramadan si è svolta in maniera molto austera, causa Covid. Non più al chiuso, nella moschea della comunità islamica in via al Piemonte, bensì all'aperto sul campetto di calcio adiacente alla nuova ortofrutticola in zona Massaretti di Bastia.

Non sono però mancati i fedeli, molto numerosi (poco più di mille), disposti ordinatamente rispettando i protocolli prescritti di distanziamento. La durata della preghiera è stata breve, 25 minuti circa, officiata dal nuovo Imam di Albenga, Chabdal Layachi, marocchino di Tangeri.

Nessun abbraccio quindi a fine cerimonia, né rinfresco, cose quest'anno differite in ambito famigliare.