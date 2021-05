Prosegue la lotta all’evasione da parte di TPL Linea: ecco nuovi controllori in azione

Con la fase di riaperture, l’arrivo della stagione estiva e un progressivo ritorno alla normalità, TPL Linea srl mette in campo nuovi controlli nella lotta all’evasione grazie ad attività formative per la qualifica di verificatori dei titoli di viaggio.

Oltre all’inasprimento delle sanzioni per quanti saranno sorpresi senza titolo di viaggio secondo le disposizioni varate lo scorso anno, l’azienda di trasporto pubblico savonese vuole incrementare in maniera capillare il contrasto alla continua presenza sui mezzi TPL dei “furbetti” sprovvisti di regolare biglietto.

In concomitanza con l’estate si registra un fisiologico incremento dell’evasione, quanto mai dannosa per TPL Linea in particolare dopo la grave crisi della mobilità e del trasporto causata dalla crisi pandemica.

Ecco che per il personale viaggiante dell’azienda di trasporto pubblico savonese è stato organizzato il corso di formazione necessario per ottenere il patentino e quindi l’abilitazione professionale per esercitare le attività di controllo: si tratta di 33 dipendenti di TPL Linea, che dai primi di giugno potranno svolgere le verifiche dei titolo di viaggio sulla base di una nuova organizzazione del personale dipendente in vista della stagione estiva.

Il presidente di TPL Linea srl Simona Sacone e il direttore generale Giovanni Ferrari Barusso dichiarano: “L’attività di verifica dei titoli di viaggio sarà ancora potenziata e migliorata grazie al nostro personale viaggiante: l’azione formativa progettata dall’azienda è stata necessaria per avere una maggiore presenza sui nostri autobus di controllori qualificati, in modo da estendere la rete delle ispezioni”.

“I nuovi controllori abilitati saranno in azione sia nelle ore diurne quanto in quelle serali”.

“All’interno dei bus resteranno ben visibili i manifesti sulle pesanti sanzioni a cui passeggeri potrebbero andare incontro: proseguiamo, quindi, nella nostra campagna di sensibilizzare a tutta l’utenza, giovani e meno giovani”.

Quanto al pagamento delle multe da parte degli utenti indisciplinati TPL Linea srl aveva avviato una collaborazione con l’Agenzia delle Entrate per la riscossione delle sanzioni, al fine di recuperare il credito in maniera incisiva. Nonostante l’emergenza sanitaria i primi risultati si sono visti e si vedranno maggiormente nei prossimi mesi: “Sono indispensabili deterrenti a 360 gradi nella lotta all’evasione, questo anche come segno di rispetto nei confronti dell’utenza in regola” concludono i vertici di TPL Linea.

Ricordiamo il sistema sanzionatorio di TPL Linea srl

Per l’utente sprovvisto di titolo di viaggio oltre al pagamento di 40 euro a bordo del bus: pagamento in misura minima (entro 5 gg lavorativi): 60,00 € + prezzo del biglietto; pagamento in misura ridotta (entro 60 gg dalla contestazione): 93,00 € + prezzo del biglietto + spese amministrative; pagamento oltre i 60 giorni: 280,00 € + prezzo del biglietto + spese amministrative.

Per l’utente sorpreso con un titolo di viaggio contraffatto: pagamento immediato all’agente accertante: 140,00 € + prezzo del biglietto + prezzo del titolo di viaggio contraffatto; pagamento in misura minima (entro 5 gg lavorativi): 140,00 € + prezzo del biglietto + prezzo del titolo di viaggio contraffatto; pagamento in misura ridotta (entro 60 gg dalla contestazione): 163,33 € + prezzo del biglietto + prezzo del titolo di viaggio contraffatto + spese amministrative; pagamento oltre i 60 giorni: 490,00 € + prezzo del biglietto + prezzo del titolo di viaggio contraffatto + spese amministrative.

Nel caso la violazione sia compiuta da un minore di anni 18 o da persona incapace, è consentito il pagamento dello stesso importo previsto per il trasgressore che provvede a pagare direttamente nelle mani dell’agente accertante (40 euro oppure 140 euro), agli esercenti la patria potestà genitoriale o a chi è tenuto alla sorveglianza, entro il giorno successivo non festivo dalla data di notifica del processo verbale di contestazione.

Il passeggero che, al momento del controllo non abbia con se l’abbonamento regolarmente acquistato ed obliterato per il mese in corso o la tessera personale, ha 5 giorni di tempo per regolarizzare la propria posizione presentando presso le biglietterie aziendali il valido titolo di viaggio o la tessera – mancanti al momento della verifica – e pagando il doppio del prezzo del biglietto previsto.

Se la stessa violazione viene commessa più volte negli ultimi 5 anni, la sanzione salirà al massimo previsto dalla legge, vale a dire: 280,00 € + prezzo del biglietto + spese amministrative, nel caso di mancanza di biglietto; 490,00 € + prezzo del biglietto + prezzo del titolo di viaggio contraffatto + spese amministrative, nel caso di alterazione o contraffazione.

La reiterazione opera solo nel caso in cui le precedenti sanzioni non siano state pagate entro 60 giorni.

I pagamenti delle sanzioni possono essere effettuati: agli sportelli delle biglietterie aziendali di Piazza Aldo Moro 17100 Savona (orario: nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle 13.30 alle ore 16.00); presso IAT nella Torre Civica di Piazza San Michele ad Albenga (orario: nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 14.30 alle ore 18.00); tramite versamento sul c/c postale n. 2545623 intestato a TPL Linea S.r.l. riportando il numero del verbale; mediante la piattaforma PagoPA.