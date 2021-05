Un fine settimana di iniziative gratuite con "Sfuso Diffuso" tra Rialto e Calice all'insegna dell'eco sostenibilità

Il 15 e 16 maggio il progetto "Sfuso Diffuso" di Calice Ligure, vincitore del Bando Giovani per i Giovani di Fondazione Compagnia di San Paolo, per la valorizzazione della vallata in un'ottica di eco-sostenibilità diffusa, propone un sabato e domenica all'insegna della natura, con tre eventi gratuiti: un laboratorio, un'escursione guidata e un pomeriggio di pulizia sentieri.

Tutti gli eventi sono gratuiti e rispetteranno le normative Covid per la salute dei partecipanti. Per salvaguardare i nostri ecosistemi sabato 15 maggio ore 16:30 e ore 18:00 presso la sala consiliare del Comune di Rialto, "Sfuso" ha invitato due apicoltori appassionati, Giacomo Calcagno e Francesca Cirio per un laboratorio sulla salvaguardia delle api e sulla complessa questione della vespa vellutina.

Per scoprire il territorio, domenica 16 in mattinata sarà invece possibile partire con la guida naturalistica Luca Sibona alla scoperta dei Castelletti, un luogo magico, sulle alture di Campogrande. Ritrovo alle 9:15 in Piazza Cesio e ritorno alle 15:30. Un'esperienza gratuita di immersione eco-cosciente nel territorio locale, nella sua biodiversità, nella sua ricchezza.

Per concludere il weekend, sarà possibile incontrarsi alle 16:30 in piazza Cesio a Calice Ligure per la consegna del materiale e la divisione in gruppi, in sicurezza, per una pulizia dei sentieri, alla scoperta del paese.

Al fine di garantire una corretta gestione nel rispetto delle normative Covid è obbligatoria la prenotazione, contattando il numero 3406354018 o seguendo i link indicati sulle pagine social Facebook e Instagram di "Sfuso Diffuso".