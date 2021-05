Ptr, avviati gli incontri per la presentazone, Scajola: “Confronto e condivisione col territorio”

Questa mattina l’assessore all’Urbanistica Marco Scajola ha iniziato gli incontri per presentare il Piano Territoriale Regionale, l’ampio progetto frutto di un percorso iniziato nel 2019 che ha come obiettivo lo sviluppo armonico della regione e che pone al centro i servizi, le infrastrutture e la sicurezza del territorio, delineando una visione della Liguria dei prossimi vent’anni. Al primo hanno partecipato i principali Comuni coinvolti, gli Ordini Professionali e le associazioni di categoria del Levante Ligure. Martedì prossimo si terrà la videoconferenza dedicata al Ponente.



“Il Piano Territoriale Regionale è il frutto di un lavoro difficile ed accurato, che corrisponde anche ad una grande responsabilità – spiega l’assessore Scajola - Può essere adottato, quindi, solo dopo un confronto e una condivisione con il territorio di riferimento. Per questo motivo ho voluto organizzare due incontri in videoconferenza, uno dedicato al Levante ed uno al Ponente, con i principali Comuni di riferimento e le associazioni di categoria del territorio”.



“Gli obiettivi principali del PTR – aggiunge Scajola - sono il rilancio dell’entroterra, la realizzazione di un piano di servizi ed infrastrutture per le città, la tutela e la resilienza della costa. Questo grazie a una visione di insieme che consenta uno sviluppo omogeneo della regione. L’incontro di oggi – conclude - è stato costruttivo, ricco di spunti interessanti e proposte. Siamo impegnati a portare avanti significativi cambiamenti della visione urbanistica regionale, per noi è fondamentale rapportarci condividere con il territorio le nostre idee e le nostre scelte”.