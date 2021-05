Con l'arrivo della bella stagione rinnova il tuo bagno

Hai scelto i nuovi rivestimenti per il tuo bagno? Hai scelto una bella doccia angolare? Non vedi l'ora di goderti il ​​nuovo mobile da bagno? Allora sei quasi pronto, ma dovrai aspettare! Il primo passo da fare è scegliere tra le imprese edili specializzate nella ristrutturazione del bagno. È molto importante trovare degli artigiani che soddisfino ogni tua esigenza e soprattutto le scadenze. Quanto tempo ci vuole per rifare un bagno? Scopri tutto contattando su Instapro.it le migliori ditte vicine a te e richiedi preventivi per la ristrutturazione.

Ecco le varie fasi nella ristrutturazione di un bagno

Ogni cantiere è diverso. Tuttavia, ci sono passaggi ricorrenti per tutti i lavori di ristrutturazione del bagno.



Lo sgombero e la rimozione: i vecchi sanitari vengono rimossi ed anche le piastrelle del pavimento e del rivestimento del bagno.

Nuovo impianto idraulico: nella realizzazione o ristrutturazione di un bagno, la scelta e la corretta installazione degli elementi idraulici sono fondamentali per garantire un risultato duraturo e funzionale. L'alimentazione della rete idraulica di un bagno deve essere sotto traccia ed i materiali da utilizzare per la tubazione vanno dal rame, al PP-R e multistrato.

In seguito vanno preparati gli arrivi dell'acqua e gli scarichi per l'evacuazione.

La creazione di una rete elettrica sicura: l'impianto elettrico del bagno è regolato da normative sulla sicurezza ben precise. L'impianto elettrico del bagno deve rispondere a determinati requisiti in quanto si tratta di una ambiente collegato all'acqua dove di solito si trova un lavandino, una doccia e / o una vasca da bagno. Come tutti sappiamo acqua ed elettricità non sono compatibili, ecco perché l'impianto elettrico del bagno deve rispettare determinati obblighi, per un impianto sicuro.

L'installazione di pavimenti e rivestimenti del bagno: oltre alle forniture tecniche idrauliche, spesso è necessario considerare i rivestimenti che verranno utilizzati per i pavimenti, ma anche per le pareti. Per questi elementi ci sono letteralmente centinaia di possibilità, la cui rilevanza sarà spesso misurata solo dal tuo gusto personale.

Installazione di apparecchiature sanitarie: i bagni sono progetti abbastanza complessi rispetto alla piccola superficie che occupano. Molto spesso, vanno installati diversi sanitari e mobili in uno spazio minimo. Ecco perché, durante una ristrutturazione è necessario anticipare le tubazioni di ingresso dell'acqua o di evacuazione nel progetto preliminare. Inoltre, con l'avvicendarsi di diversi artigiani (piastrellista, idraulico, imbianchino, elettricista), uno scarso coordinamento potrebbe essere costoso quando si installano impianti sanitari.

La rubinetteria, parte importante di una ristrutturazione: i rubinetti possono avere prezzi molto diversi, da pochi euro a poche centinaia di euro per un solo rubinetto. Le differenze sono ovviamente da vedere nella longevità del prodotto installato, nella sua capacità di non gocciolare e soprattutto nella sua estetica. Per ragioni estetiche, dovremo tenerci il più possibile sulla stessa linea del rubinetto tra i diversi punti d'acqua nello stesso bagno.

Il riscaldamento, una parte da non trascurare nella ristrutturazione del bagno: inutile dire che il riscaldamento di un bagno deve essere efficiente ed economico. In altre parole, deve offrire il meglio con priorità energetica identica a quella del riscaldamento degli altri ambienti.

L'installazione di mobili da bagno: oltre alle tubazioni, ai sanitari, all'impianto elettrico, ai rivestimenti e pavimenti, alla posa dei sanitari, il costo di una ristrutturazione del bagno deve imperativamente tener conto anche di elementi accessori, come un mobile da bagno. Sarà quindi necessario determinare quale mobile scegliere. Un bagno moderno e funzionale richiede anche l'integrazione di mobili destinati a ricevere oggetti per la cura del corpo e altri prodotti. Questi mobili dovranno essere scelti in base al volume del bagno, giocando sulla loro orizzontalità o verticalità per allargare visivamente lo spazio.



L'illuminazione, un dettaglio essenziale: se c'è una stanza in cui esegui gesti precisi, questa è proprio il bagno. Rasatura, trucco e molto altro, richiedono un'ottima illuminazione. Dobbiamo pertanto scegliere un'illuminazione idonea ad ogni nostra esigenza. È quindi importante pensare a questo elemento durante la preparazione del bagno, in modo da poterla integrare nello spazio del bagno nel modo più efficace possibile.