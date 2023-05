Fumo nero in cielo, incendio nelle aree Vernazza: vigili del fuoco mobilitati (FOTO e VIDEO)

AGGIORNAMENTO ORE 11.00:

L'incendio è sotto controllo e stanno procedendo i vigili del fuoco con le operazioni di spegnimento. Si tratterebbe di un silos dismesso (al cui interno era presente materiale in gomma) che stavano smantellando e sono ancora sconosciute le cause che hanno visto innescato il rogo. Non risultano esserci feriti, sul posto anche una squadra dei pompieri di Genova con un'autobotte e un mezzo aeroportuale, dalla caserma di Savona presenti due partenze con l'autoscala e l'autobotte.

"Arpal sta facendo i monitoraggi e non sembrerebbero state ravvisate criticità. Il comune ha attivato il Centro Operativo Comunale per qualsiasi evenienza e necessità" ha dichiarato il vicesindaco e assessore Fabio Gilardi.

****

Una fitta coltre di fumo nero si è alzata nella zona compresa tra Vado Ligure e Quiliano. L'allarme è stato nella mattinata odierna e la macchina del pronto intervento si è subito mobilitata.

"Si tratta di una parte dismessa di un impianto in demolizione nelle aree Vernazza, ex Tirreno Power. L'incendio è in fase di spegnimento e raffreddamento e sono stati attivati tutti gli enti del caso per le verifiche - ha detto il vicesindaco e assessore di Vado Ligure Fabio Gilardi - È stata attivata Arpal da parte dei vigili del fuoco e non ci sono elementi per dire che ci sono criticità".

Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco della centrale savonese, i sanitari e forze dell'ordine. Presenti anche il sindaco di Quiliano Nicola Isetta e l'assessore del comune di Vado Ligure Fabio Falco. Nessun ferito o persona intossicata. E' stato attivato il COC.

AGGIORNAMENTI IN CORSO.