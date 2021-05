Mamme in difficoltà per accedere al centro vaccinale per l'infanzia di Loano, Casto (Gruppo Misto): "Come possono entrare un passeggino o una carrozzina?"

"A Loano abbiamo una fortuna: il centro vaccinale per l’infanzia a pochi passi dal centro, comodo per i parcheggi, in Via Stella all’interno della struttura che ospita la Residenza Protetta Ramella, ma…". Si apre così la nota stampa firmata da Noemi Casto, consigliere comunale a Loano in forza al Gruppo Misto.

"Erano giorni che continuavo a ricevere lamentele da parte di tante, troppe mamme per la difficoltà nel portare i loro bimbi appena nati o comunque di pochi mesi a fare il vaccino, il problema era o meglio è una serie di scalini da fare proprio per entrare dentro la parte struttura del Ramella dedicata ai vaccini - prosegue la consigliere Casto - Poi, come sapete, anche io sono diventata genitore e sono entrata nel 'giro' dei vaccini e ho capito tutto. Questa è la situazione (vedi foto ndr) per una mamma che porta il proprio bimbo, magari da sola, al Ramella! Ditemi come può con un passeggino o peggio con una carrozzina riuscire ad entrare comodamente dentro".