Andora, le scuole medie avranno una terza sezione per le classi terze. "Risultato a esclusivo beneficio dei ragazzi"

Le scuole medie "Benedetto Croce" di Andora avranno, anche nell'anno scolastico '25/'26, una terza sezione per quanto concerne le classi terze.

Si chiude così, con l'accoglimento delle richieste giunte da genitori, insegnanti e Amministrazione comunale, la vicenda che nei giorni scorsi aveva destato preoccupazione per una situazione di "classi pollaio" che si sarebbe venuta a creare nel caso di cancellazione di una sezione. L'ipotesi paventata nei giorni scorsa era quella di distribuire i 57 alunni in due sole classi, di rispettivamente 28 e 29 ragazzi ciascuna.

Stamani, invece, la buona notizia comunicato da Amministrazione Comunale e Dirigenza Scolastica: le classi saranno tre.

"Desidero ringraziare per l'ottimo lavoro di squadra tutti coloro che si sono impegnati per questo risultato, tra i quali il sindaco Mauro Demichelis e tutta l'Amministrazione, la referente del plesso 'Benedetto Croce' Cristina Zunino e tutti i docenti delle scuole medie, la presidente Monica Cambré e tutto il Consiglio di Istituto, la presidente Manuela Brizi e tutto il Comitato Genitori, i rappresentanti dei genitori delle classi coinvolte, la presidente di Anief Liguria Maria Guarino insieme a tutte le Organizzazioni Sindacali e l'Ufficio Scolastico Regionale, il cui direttore dott. Antimo Ponticiello ha seguito la contingenza con assoluta cortesia, disponibilità e professionalità" dichiara il vice sindaco delegato all'Istruzione Daniele Martino, con l'augurio per un buon anno scolastico ad alunni, famiglie, docenti, personale Ata, educatori e operatori di mensa.

Grande soddisfazione espressa anche da Cristina Zunino che con i docenti aveva reso pubblica la situazione creatasi. "Esprimiamo grande soddisfazione per il risultato conseguito - afferma - che ha come obbiettivo l’esclusivo beneficio dei ragazzi. Vogliamo ringraziare tutto il corpo docente della secondaria di primo grado Benedetto Croce, l’Amministrazione comunale e in particolare il Vice Sindaco Daniele Martino per l’impegno profuso. Grazie al provveditore di Genova per la sensibilità dimostrata, alla presidente del Comitato genitori Manuela Brizi, alla signora Monica Cambrè presidente del Consiglio d’Istituto e alla rappresentante sindacale Maria Guarino per la mobilitazione immediata".

"Il desiderio di assicurare il benessere dei ragazzi che ci stanno veramente a cuore, ci ha reso una squadra unita e determinata a portare avanti le necessità degli studenti", conclude la professoressa Cristina Zunino.