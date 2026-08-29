TPL, il Pd rivendica le novità sugli abbonamenti: "Vanno nella direzione delle nostre richieste"

Abbonamenti annuali per gli studenti, estensione delle agevolazioni per gli anziani e condizioni particolari per i residenti di Savona che utilizzano esclusivamente la zona rosa. Sono alcune delle novità previste da TPL Linea per il prossimo autunno sulle quali interviene il Partito Democratico savonese, rivendicando il lavoro svolto attraverso le istituzioni amministrate.

"Tra le novità previste da TPL per il prossimo autunno, diverse vanno nella direzione indicata dalle nostre richieste. Gli abbonamenti per gli studenti hanno ora durata annuale, e per il periodo estivo consentono al titolare di viaggiare su tutto il territorio provinciale con lo stesso abbonamento che usa abitualmente per andare a scuola; gli abbonamenti agevolati per le persone anziane saranno da settembre disponibili per le persone oltre i 75 anni e non più oltre gli 80; inoltre i residenti a Savona che si muovono solo in zona rosa hanno accesso a condizioni particolari concordate con il Comune".

A firmare la presa di posizione sono Emanuele Parrinello, segretario provinciale del Pd di Savona, e Simone Anselmo, segretario comunale del partito. I due esponenti democratici sottolineano come le modifiche annunciate da TPL recepiscano, a loro giudizio, alcune delle richieste avanzate dal partito sul fronte del trasporto pubblico locale.

Il Pd collega quindi il tema degli abbonamenti alla contrapposizione politica con il centrodestra, contestando le priorità individuate nelle ultime settimane sulla governance della società di trasporto.

"Mentre qualcuno a destra si preoccupava di organizzare blitz per nominare un CdA di TPL politicamente allineato, il Partito Democratico si è occupato dei problemi dei cittadini e degli utenti del trasporto pubblico, attraverso le istituzioni che amministra. Anche questa è la differenza tra destra e sinistra", concludono Parrinello e Anselmo.