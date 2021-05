Savona, è nato il gruppo Fratelli d'Italia in Consiglio comunale

Dopo l'avvenuto ingresso del dottor Renato Giusto nel partito di Giorgia Meloni, nasce il gruppo Fratelli d'Italia in Consiglio comunale a Savona.

A comunicarlo è la consigliera Simona Saccone in qualità di capogruppo, che con la firma di giovedì scorso ne ha formalizzato la formazione: "Sono molto lieta per tutti noi di poter dare il benvenuto al dottor Giusto. Oltre ad uno stimatissimo medico è anche persona molto preparata in ambito storico-artistico. Sono convinta che il suo apporto sarà foriero di proposte per una maggiore connotazione identitaria della città che ha potenzialità elevate, ma non ancora pienamente valorizzate".

"Posso dire con orgoglio – conclude la consigliera Saccone - che Fratelli d'Italia è cresciuta sia localmente, sia a livello nazionale, dimostrando sempre una coerenza con i propri principi e mantenendo viva l'interlocuzione col territorio".