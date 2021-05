Savona si prepara alla stagione estiva: ripascimento, pulizia arenile e attivazione docce

"Sono iniziati in questi giorni gli interventi di pulizia e di rimozione dei materiali spiaggiati sul litorale della nostra città che termineranno entro il mese di maggio, in modo da essere pronti per iniziare la stagione balneare i primi giorni di giugno". Cosi commenta in una nota l'assessore ai Lavori Pubblici di Savona Pietro Santi.

"Quest'anno, non essendoci state forti piene dei corsi d'acqua, il materiale spiaggiato è risultato in misura minore rispetto al passato e questo ha facilitato notevolmente il lavoro. Si sta inoltre predisponendo il consueto ripascimento dell'arenile, che quest'anno sarà concentrato nella zona a ponente della città, in quanto gravemente colpita da forti mareggiate".

"Il progetto è già stato presentato dai nostri uffici all'Autorità di Sistema Portuale, al fine di ottenere l'autorizzazione. Si conta di iniziare l'intervento l'ultima settimana di maggio e lo stesso dovrebbe concludersi in pochi giorni. I lavori saranno eseguiti di notte, onde evitare disagi ad eventuali frequentatori dell'arenile" prosegue l'assessore Santi.

"Infine, entro la fine di questo mese saranno funzionanti tutte le docce presenti nelle spiagge libere e sarà riaperto il cabinone presente nella spiaggia delle Fornaci, allo "Scaletto dei pescatori" per garantire un servizio a tutti i cittadini che scelgono la soluzione della spiaggia libera, anziché gli stabilimenti balneari - conclude - A causa della pandemia anche questa sarà sicuramente una stagione estiva diversa da quelle a cui eravamo abituati, ovvero nella massima libertà ma ci si auspica, con il buon senso di tutti, di potersi godere in sicurezza le bellezze del nostro litorale e una serena estate".