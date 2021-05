Spotorno riabbraccerà il "David di Donatello", Stefano Leoni. Fiorini: "Una persona sempre molto affezionata alla città"

Dopo aver ricevuto il prestigioso premio della televisione italiana con un "David di Donatello" per i migliori effetti speciali visivi del film "L'incredibile storia dell'Isola delle Rose", lo spotornese Stefano Leoni sarà premiato sabato 22 maggio dalla sua cittadina natale.

"Organizzeremo un incontro in cui poterci complimentare ufficialmente con lui ma soprattutto poter avere una chiacchierata con gli spotornesi che lo vorranno per rispondere ad eventuali domande e curiosità o semplicemente per ritrovarsi dopo un po' di tempo e soprattutto tanta, tanta strada!" ha aggiunto il primo cittadino.

L'appuntamento sarà nel pomeriggio, con orario e luogo ancora in fase di definizione per stabilire al meglio un'organizzazione rispettosa delle normative anti Covid. Dovrebbe però trattarsi di uno spazio all'aperto, come ad esempio piazza Aonzo.