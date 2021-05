Loano, incontro per pochi col Ministro Garavaglia, il Gruppo Misto all'attacco: "Da opportunità per la città a conclave politico, ma il turismo non ha bandiera"

"L’arrivo di un Ministro in visita a Loano è un avvenimento sempre molto gradito, perché porta con sé la speranza di un aiuto per potenziare i settori di volta in volta sofferenti; in un periodo di crisi come questo, poi, l’intervento del Ministro del Turismo Garavaglia avrebbe potuto essere una gigantesca opportunità per affrontare tutti insieme i problemi che affliggono la nostra amata Riviera. Riteniamo quindi doppiamente grave che l’evento sia stato connotato da un’estrema politicizzazione, come se il Turismo avesse una bandiera". Così, attraverso un post sulla propria pagina Facebook, il Gruppo Misto, forza all'interno del Consiglio comunale di Loano composta dall'assessore Enrica Rocca e dai consiglieri Luana Isella, Jacopo Tassara, Noemi Casto e Francesco Paganelli.

"Come Gruppo Misto facente parte del Consiglio Comunale ci saremmo aspettati di essere quantomeno coinvolti, e farlo avrebbe nettamente fugato il sospetto che si sia trattato di una riunione di partito (e simpatizzanti), piuttosto che per il Territorio - proseguono dal Gruppo Misto - contemporaneamente siamo rimasti molto amareggiati nel constatare che, mentre all’esterno del conclave Loano piangeva un’altra domenica di maltempo e commercianti e ristoratori si dannavano per trattenere i clienti nel rispetto delle restrizioni, all’interno dei locali (chiusi) l’evento proseguiva lieto, noncurante dei divieti che attanagliano invece i comuni mortali. Ministro, Parlamentari, Vicesindaco: i più alti vertici del Governo centrale e di quello locale che lavorano in sinergia per sfruttare le pieghe di una normativa poco chiara e poter tenere comunque l’evento, che a personalità meno elevate sarebbe stato vietato".

"Al nostro Presidente del Consiglio Luigi Bocchio, che da mesi rifiuta la convocazione di Consigli Comunali in presenza ed aperti alla cittadinanza, limitandoli al solo streaming, chiediamo invece di chiarire a quali normative e a quali criteri di rischio epidemiologico faccia riferimento per vietare da una parte ciò che invece con la propria presenza all’evento ha avvallato dall’altra, rinnovando l’invito, non appena lecito, a far ritornare il Consiglio Comunale nella sua più corretta sede: la sala Consigliare" concludono dal Gruppo Misto.

Perplessità sull'evento di Loano che ha visto ospite il ministro Garavaglia erano già state avanzate domenica scorsa dalla lista civica LoaNoi, minoranza del Consiglio comunale loanese (leggi QUI). Nelle ultime ore la lista civica ha però rincarato la dose chiedendo "ai rappresentanti dell’amministrazione che vi hanno preso parte, se sia normale partecipare ad un evento in cui un argomento 'trasversale' e 'strategico' come quello del Turismo venga 'strumentalizzato' e connotato politicamente" e "se sotto il profilo dell’opportunità e del rispetto verso le categorie ad oggi ancora parzialmente colpite dalle restrizioni sanitarie (pensiamo ai bar, ai ristoranti, alle palestre, ecc) sia normale partecipare ad eventi al chiuso".