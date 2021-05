Urbanistica, proseguono incontri per presentare Piano Territoriale Regionale

Questa mattina l’assessore all’Urbanistica Marco Scajola ha incontrato i comuni maggiori del Ponente Ligure, assieme alle associazioni di categoria e agli Ordini Professionali di riferimento della zona per presentare il Piano Territoriale Regionale.

Lo strumento è nato da un lungo percorso ed è frutto di un confronto continuo e costante con le diverse realtà, che prosegue senza sosta, in un’ottica di condivisione.

“Il Piano territoriale Regionale delineerà lo sviluppo della Liguria dei prossimi vent’anni, un lavoro complesso a cui corrisponde anche una grande responsabilità - afferma l’assessore Scajola- Il confronto con i principali soggetti del territorio è fondamentale per elaborare uno strumento efficace per lo sviluppo della nostra regione, ma che sia allo stesso tempo snello e funzionale per chi lo deve adottare e applicare”.

“L’obiettivo – conclude Scajola - è quello di migliorare la qualità di vita dei cittadini, rilanciare l’entroterra, realizzare un piano servizi ed infrastrutture per le città, tutelare e rendere più resiliente la costa, rispettando l’ambiente. In questa fase ogni osservazione da parte dei soggetti coinvolti può essere un elemento di riflessione importante, in un’ottica di miglioramento del progetto”.